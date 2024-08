Kylian Mbappé va devenir propriétaire du Stade Malherbe Caen, et…

Le capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé, va bientôt se coiffer d’une nouvelle casquette: l’attaquant du Real Madrid va investir environ 20 millions d’euros dans le Stade Malherbe Caen, et placer un homme de confiance à sa tête.

Révélé dans l’After Foot sur RMC, l’intérêt du clan Mbappé pour le SM Caen va rapidement se concrétiser: Kylian Mbappé est en passe de devenir propriétaire du club de Ligue 2.

Selon une information du Parisien confirmée par RMC Sport, le capitaine de l’équipe de France et néo-joueur du Real Madrid sera tout prochainement nouvel actionnaire majoritaire du Stade Malherbe – à hauteur de 80% – à la place du fonds d’investissement américain Oaktree, via la société familiale “KM7“, dirigée par sa mère Fayza Lamari et qui gère ses affaires.

Un homme de confiance placé à la présidence

Il va investir environ 20 millions d’euros dans l’opération, et éponger une partie des dettes du club. Une somme qui, note Le Parisien, s’ajoutera aux 5 millions déjà mis avant le passage devant la DNCG par l’actuel président du conseil de surveillance, Pierre-Antoine Capton, qui restera actionnaire minoritaire.

Mbappé, s’il devrait être peu présent au club, y placerait à sa tête l’un de ses hommes de confiance: Ziad Hammoud, ancien directeur stratégie et investissements de beIN Media Group, désormais directeur général de la société d’images de la star des Bleus.

Une opération qui ressemble à une opportunité de marché pour un joueur qui, avant de s’engager en 2013 avec l’AS Monaco, aurait pu rejoindre le SM Caen. La saison prochaine, les Normands, sixièmes du dernier championnat, seront en Ligue 2 pour la sixième année de suite.