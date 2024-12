Koumpentoum : un berger tue son ami pour un prêt de 5000 FCFA

Djibril Mamadou Diallo a tué froidement de 6 coups de coupe-coupe par son ami cultivateur Aliou Abou Bâ suite à un conflit survenu d’un prêt de 5 000 FCFA. Les faits se sont déroulés le 23 mars dernier dans le village de Boudouck dans le département de Koumpentoum. Attrait au tribunal de Tambacounda, le procès de l’accusé a été reporté à la prochaine session pour absence des différentes parties de l’audience.

Selon le journal L’Observateur, la tragédie est survenue le 23 mars dernier. Ce jour-là, la brigade de Koumpentoum était informée de la mort de Aliou Abou Bâ des suites d’une agression dans la brousse de Boudouck.

Aussitôt, une enquête a été ouverte avant de conduire à l’interpellation de Djibril Mamadou Diallo, le 24 mars, par la brigade de Pété. Ainsi entendus, les témoins ont retracé les circonstances de ce conflit chacun sa version.

Pour Moussa Diallo vers 20 heures, il était assis sous un arbre avec la victime, quand Djibril Mamadou Diallo s’était subitement présenté à eux et demandé à Aliou Abou Bâ de réitérer des propos qu’il aurait tenus. De plus, il soutenait que ce dernier n’avait même pas eu le temps de répondre, le mis en cause lui ayant asséné des coups de coupe-coupe.

À son tour, Mamadou Diallo déclarait, dans sa déposition, que le mis en cause qui travaillait pour le compte de son frère, Assane Bâ, était de nature réservée, il faisait observer que c’est lui qui avait acheminé Aliou Abou Bâ à l’hôpital où il est décédé.

Lors de son audition, Abou Diallo affirmait qu’il avait appris que son neveu Djibril Mamadou Diallo, avait tué Aliou Abou Bâ. Par ailleurs, il ajoutait qu’il avait entendu dire que les deux s’étaient accrochés du fait que la victime avait déconseillé à son employeur de prêter 5 000 francs CFA au mis en cause.

Interrogé, Djibril Mamadou Diallo avoue avoir donné des coups de Coupe-coupe, en réaction aux insultes d’Aliou Abou Bâ. Réinterrogé, il était revenu sur ses déclarations, affirmant qu’il avait insulté la victime qui s’était opposé à ce que Mamadou Amadou Diallo lui prête de l’argent. Et lorsqu’Aliou Abou Bâ avait riposté, il lui avait donné deux coups de coupe-coupe à la tête et au bras. Il ajoutait que ce n’est que lorsque ce dernier l’a poursuivi qu’il lui avait donné les coups de coupe-coupe qu’il a jeté dans la brousse.

Cependant, une fois inculpé, Djibril Mamadou Diallo changea à nouveau de version. Il soutenant ainsi s’être disputé avec la victime, qui avait déclaré qu’il allait venir récupérer l’argent qu’il avait reçu de Mamadou Adama Diallo, la veille. Il faisait savoir que c’est Aliou Abou Bâ qui avait déclenché les hostilités en lui portant trois coups de bâtons avant qu’il ne riposte avec son coupe-coupe.

Devant le magistrat instructeur, Abou Diallo maintenait ses déclarations précédentes et précisait que l’inculpé lui avait dit au téléphone, le jour de son interpellation, que le problème est que la victime avait déconseillé à son patron de lui prêter de l’argent.

Mamadou Adama Diallo maintenait aussi ses récentes déclarations et soulignait que la victime avait reçu 6 coups de coupe-coupe, dont 2 à la tête. Moussa Diallo quant à lui faisait remarquer qu’il ne se souvenait plus du nombre de coups reçu par la victime, mais était sûr qu’il en avait reçu deux à la tête.

Il ajoutera que l’inculpé était parti après son intervention avant de revenir sur ses pas pour à nouveau rouer la victime de coups et que la gravité des blessures causées ne l’avait fait renoncer.

Devant la chambre criminelle de Tambacoun, l’accusé, s’est vu son procès reporté à la prochaine session de l’année 2025 pour absence des différentes parties à l’audience.