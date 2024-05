Sous mandat de dépôt depuis trois ans, le faux prophète Daouda Ba alias “Baba Malabé Mbacké Roukhou” sera jugé ce lundi à la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kolda.

En effet, à la tête d’une secte dans l’Extrême-Nord, lors de son arrestation en 2021, il est appelé à la barre de la chambre criminelle ce lundi 27 mai 2024. Il est poursuivi pour des crimes de pédophilie et de viol sur une mineure de 15 ans au moment des faits.

Pour rappel, le prophète autoproclamé de Kolda a été arrêté par des éléments de la gendarmerie, dans son village de Saré Ngaye, dans l’extrême-nord du département de Médina Yoro Foulah. Il avait succédé à son père à la tête d’une secte et s’était ainsi autoproclamé prophète. À la naissance de la secte, l’actuelle région de Sédhiou était encore le département de Kolda et Mbacké Roukhou avait entamé l’expansion de sa religion dans le Kabada. Sauf qu’au bout de 15 ans, certains de ses disciples ont commencé à ne plus admettre la totalité de tous ces agissements, au point de retrouver la force de dénoncer certains abus.

Le prophète autoproclamé sera finalement dénoncé à la gendarmerie pour des faits de pédophilie et de viol sur une fille âgée de 15 ans au moment des faits. Il a été arrêté le 14 janvier 2021 et placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt et de correction de Kolda.

Après trois ans d’attente, le faux prophète est appelé à la barre de la Chambre criminelle du tribunal de Kolda ce lundi. Il est poursuivi pour des crimes présumés de pédophilie et de viols sur certaines de ses disciples, transformés de force en campagne.