C’est une affaire très sensible aux relents de règlements de comptes qui est gérée dans la capitale du Fouladou, dans le sud du Sénégal. A en croire des sources locales, contactées par Kéwoulo, le maire de Coumbacara, une commune regroupant 60 villages et attachée à Kolda, a été arrêté mercredi par la gendarmerie. Il est poursuivi pour vol…

Membre authentique de l’APR, Amadou Baldé est l’un des responsables politiques affiliés au ministre Moussa Baldé de l’enseignement supérieur. Selon les premières informations obtenues par Kéwoulo, en sa qualité d’édile de la commune il avait décidé d’enlever les épaves abandonnées dans sa commune.Et après cet enlèvement, il a procédé à leur vente auprès de ferrailleurs locaux puisque ces vieux engins étaient, depuis des années, abandonnés sur la voie publique par des entreprises qui étaient venues faire les routes.

Grosse de 60 villages, avec moins de 10 villages accédant à l’eau potable dont aucun ne bénéficie d’un réseau téléphonique stable, Coumbacara est l’une des rares communes du Sénégal où le sachet d’eau glacée est vendu entre 500 et 700 F CFA. Très taquins à l’endroit des habitants de cette grosse bourgade, des mauvaises langues racontent que “pour avoir le réseau GSM, certains villageois sont obligés de monter sur des arbres.”

A en croire des sources locales au fait de cette af, “ces engins étaient là, abandonnés, depuis plus de 10 ans voire 15 ans. Et ils étaient visibles à Thidélly et Coumbacara sans que personne ne soit jamais venu les réclamer.” Elu local depuis des décennies, personne mieux que Mamadou Baldé ne connait l’histoire de ces engins poubelles qui constituent un danger pour les humains comme pour l’environnement. C’est ainsi qu’après des sommations restées sans suite, il a décidé de les récupérer pour les vendre aux ferrailleurs.

Mais, à peine les a-t-il vendu que les propriétaires, silencieux depuis plus d’une décennies, se sont décidé d’apparaitre. Et de porter plainte pour “vol de bien appartenant à autrui.” A en croire des informations obtenues par Kéwoulo, “les propriétaires des engins réclament aujourd’hui la somme 35 millions de F CFA pour la réparation de leur préjudice là où le maire dit avoir vendu les épaves à 3 millions de F CFA.” Pour la famille du mis en cause, “il n’a pas vendu les épaves.” La question à laquelle le clan du maire n’a pas répondu est: “où se trouvent les épaves?”

Selon toute vraisemblance, c’est une société de travaux publics qui serait à l’origine de cette plainte. Mais, à Coumbakara on croit dur comme fer qu’une “main politique” serait derrière l’arrestation de ce maire qui est aux affaires depuis le règne du parti socialiste et qui connait cette partie du Sénégal comme peu d’acteurs politiques actuels.