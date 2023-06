Kolda : le bébé annoncé mort est toujours en vie

Il affirme que l’enfant n’est pas décédé et explique : « Depuis 8 heures du matin, je suis là. Tout s’est passé devant nous. Il y a eu une bousculade, les gens tombaient en syncope, en crise, d’autres s’évanouissaient sous l’effet de la canicule. La dame portait son bébé sur son dos. L’enfant n’est pas décédé. Il a été ramené chez lui par ses parents. Elle a paniqué dans un premier temps et avait même voulu prendre la fuite, mais nous l’avons retenue. Finalement, elle s’est ressaisie et a pris son enfant dans ses bras avant d’être raccompagnée par deux de ses proches ».