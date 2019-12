Kim Kardashian : L’abus de Photoshop qui choque ses fans

Tout ne se passe pas toujours comme prévu chez les Kardashian. Nouveau rebondissement sur l’utilisation de Photoshop sur leur carte de noël cette fois-ci. On vous dit tout ! Traditionnellement, la famille Kardashian-West publie une carte de Noël représentant toute la famille. Cette année encore, les fans de Kim K ont pu admirer la famille au grand complet… Ou pas…

Petit scandale de l’ainée, en effet North West n’a pas voulu prendre la pose en famille. La jeune fille souhaitait prendre la photo uniquement avec sa maman. Kim Kardashian a dû prendre une décision radicale. Elle a utilisé Photoshop sur sa grande fille pour donner l’impression que tout le monde était réuni. “C’était compliqué, on avait peu de temps, alors j’ai décidé de ne faire qu’une photo avec ma famille, mais North ne voulait pas” a confié la célèbre maman sur le Ellen DeGeneres Show. “Elle ne voulait faire qu’une photo avec moi. Donc j’ai dit oui, et on l’a photoshoppée sur l’image. Ce n’est donc pas vraiment elle sur la photo”. Révélation qui devrait choquer les 154 millions de followers sur l’Instagram de la jeune femme. North est connue pour ses nombreux posts avec son joli sourire, sa moue boudeuse et les filtres. Mais utiliser Photoshop, c’est une première pour l’enfant de 6 ans…