People: Kanye West refuse de voir Kim Kardashian et de lui parler

La situation reste toujours aussi tendue entre Kanye West et Kim Kardashian, qui ne communiquent plus. Kanye West et Kim Kardashian traversent à n’en point douter leur plus grosse crise. Après des jours de tensions exacerbées par une dégradation de l’état de santé mentale du rappeur, qui souffre de troubles bipolaires, le couple a rompu la communication affirme TMZ.

L’artiste de 43 ans se trouve dans le Wyoming, où il est entouré d’une poignée d’amis, et refuse pour l’heure de rentrer en Californie, où se trouve sa famille. Dans une série de tweets publiés plutôt dans la semaine, Kanye avait entre autres accusé Kim de vouloir l’interner de force ou de faire intervenir des médecins à Cody, où il possède un ranch.

Selon nos confrères américains, Kanye West continue d’ignorer les appels et les messages de son épouse, qui est très préoccupée de la situation. Kim Kardashian a à plusieurs reprises tenté de le joindre pour lui proposer de le retrouver dans le Wyoming, sans succès. La star de 39 ans aimerait pouvoir discuter avec son mari de son état de santé et de la marche à adopter pour lui permettre d’obtenir un traitement adéquat mais le rappeur ne l’entend pas de cette oreille et préfère pour l’heure éviter une confrontation.

Cette décision envenime à coup sûr la relation des jeunes parents. Selon l’entourage de Kim Kardashian, cette dernière n’envisage pas pour l’heure de divorcer, sa priorité étant de soutenir Kanye West dans sa convalescence. Mais il se pourrait bien que la vedette de télé-réalité décide bien de jeter l’éponge une fois que l’état de santé du père de ses enfants se sera stabilisé. Les parents de North (7 ans), Saint (5 ans), Chicago (2 ans et demi) et Psalm (1 an) s’étaient mariés en 2014 après deux ans de relation. Le divorce ne poserait pas de problème dans la séparation des biens, leurs deux(…)