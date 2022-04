À ses détracteurs : « Hormis Dieu, personne ne peut me faire taire » Kilifeu

Dans le silence depuis sa sortie de prison, le rappeur et activiste Landing Mbessane Seck alias Kilifeu a fait une brève sortie pour donner les raisons de son mutisme. A l’en croire, c’est une manière pour lui d’observer avant de prendre la parole.

« Depuis ce jour (sa libération), j’observe, je supervise et rien ne m’échappe et un jour viendra, je ferai face aux Sénégalais pour apporter des réponses à vos questions. Quand ce sera le bon moment, vous saurez tout », déclare-t-il avant de s’attaquer à ses détracteurs.

« Encore une fois, rien ne m’empêche de parler. J’ai simplement choisi de garder le silence. Hormis Dieu, personne ne peut me faire taire, m’enlever mon courage. Je le dis bien, personne ne peut me faire peur. On n’a jamais retenu mon passeport, je suis en liberté provisoire », ajoute-t-il dans les colonnes de Vox populi.

Pour rappel, Kilifeu a été libéré le 21 décembre 2021 après avoir passé trois mois à Rebeuss pour une affaire de trafic de visas.