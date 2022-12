Keur Momar SARR: 7 émigrés victimes d’escroquerie….

Polygame avec deux épouses, âgé de 52 ans, D.Mb. séjourne depuis jeudi dernier à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Louga.

Ce père de famille a entraîné dans sa chute son cousin, M.D.Mb. Ces désormais

pensionnaires de la citadelle du silence de la capitale du Ndiambour, tous domiciliés au village de Goloum, dans l’arrondissement de Keur

Momar Sarr, sont poursuivis pour escroquerie portant sur la rondelette

somme de 13 millions de FCFA.

En effet, d’après des sources de L’Observateur, ces deux paysans ont été mis aux arrêts suite à une plainte que leurs victimes présumées ont déposée contre eux. Ainsi, pour mieux comprendre cette affaire qui a finalement atterri entre les mains du parquet de Louga, il faudra remonter en 2021. Cette année-là, sept émigrés vivant en Europe qui voulaient investir dans la culture maraichère, ont formé un Groupement d’intérêt économique (GIE). Après avoir mené les

démarches pour l’obtention de terres au village de Ndimb, ils sont entrés en contact avec les nommés D.Mb et M.D.Mb. A l’issue d’une discussion, les deux parties ont convenu de travailler ensemble.

Les membres du groupement devant financer le projet, ont commencé à envoyer de l’argent à leurs collaborateurs à qui, était confiée la gestion des périmètres maraichers. Alors, dès qu’ils ont encaissé une première tranche, au lieu d’acheter des tuyaux pour le raccordement de l’eau et des motopompes, comme convenu, «les deux hommes de confiance» ont utilisé l’argent à d’autres fins. Les investisseurs qui n’ont jamais imaginé qu’ils ont affaire à des gens indélicats, se frottaient déjà les mains, car ils espéraient réaliser de gros chiffres d’affaires. Pour mieux ferrer leurs pigeons, les paysans, très futés, ont photographié les champs de leur voisin pour les envoyer à leurs partenaires. Très gourmands, ils prétendaient qu’ils doivent payer des journées de travail aux ouvriers agricoles.

Au total, les investisseurs ont injecté une somme de 13 millions de FCFA dans le projet. Cependant, au moment où ils s’y attendaient le moins, un membre du groupement, en vacance au Sénégal, a décidé de se rendre au village de Ndim pour visiter leur champ de patate et de manioc. A sa grande surprise, ses collaborateurs n’étaient pas en mesure de lui montrer les champs en question. Sachant que ses camarades et lui ont été victimes d’une escroquerie à grande échelle, il a porté plainte contre eux à la Brigade de gendarmerie de Keur Momar Sarr. Les mis en cause qui ont avoué les faits ont été envoyés en prison.