Une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule. Au lendemain de la finale perdue contre l’Argentine, l’équipe de France vient d’apprendre qu’une de ses stars a décidé de tirer un trait à la sélection nationale.

L’attaquant du Real Madrid a écrit sur ses réseaux : « J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être la? ou? je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la notre prend fin ».