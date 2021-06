Karim Benzema revient sur les carrières d’Hatem Ben Arfa, Samir Nasri et Jérémy Ménez

Tout le monde connaît et se souvient de la « génération 87 » dans le monde du football français, notamment en raison de leur titre de champion d’Europe des moins de 17 ans obtenu en 2004. Mais aussi car les noms qui composent cette fameuse génération ne sont autres que Karim Benzema, Hatem Ben Arfa, Samir Nasri ou encore Jérémy Ménez, tous sacrés aux côtés de Benoît Costil ou encore Thomas Mangani.

Les plus célèbres sont évidemment les premiers cités, qui, hormis l’attaquant du Real Madrid et peut-être l’ancien joueur de l’OM, d’Arsenal et Manchester City, sans club depuis juillet 2020, ont déçu au cours de leur carrière au regard de leur potentiel. Hatem Ben Arfa se retrouve libre après une nouvelle expérience décevante du côté des Girondins de Bordeaux en Ligue 1, alors que Jérémy Ménez évolue en Italie à Reggina (11ème de Serie B).

Au cours d’un entretien accordé à beIN SPORTS diffusé ce lundi, Karim Benzema a pointé du doigt la force mentale de ses anciens coéquipiers, un élément qui aurait pu leur permettre de briller tout au long de leur carrière. « Au début, que ce soit Ben Arfa, Ménez, Nasri…. Ils étaient tellement talentueux. Moi, je suis arrivé un peu plus tard, moins exposé au monde du foot. Je pense que moi, le talent, je l’ai eu petit mais j’ai travaillé, pour arriver à un moment où aujourd’hui j’ai fait ce que j’ai fait. Eux, ils ont eu des moments difficiles dans leur carrière. Ce qui leur a manqué, c’est un tout petit peu de mental. Si on prend leur carrière, ils ont gagné des championnats, ils ont joué des grands matchs aussi, mais au final, c’est dur de rester pendant 10-12-14 ans au très haut niveau. C’était de très très très bons joueurs. »