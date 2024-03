Kaolack: Le sucre devient presque introuvable, les prix montent en flèche

Une pénurie de sucre est notée depuis quelque temps dans la ville de « Mbossé Coumba Djiguène ». Depuis le début du mois béni du Ramadan, le sucre a mystérieusement disparu du marché, en tout cas c’est le moins qu’on puisse dire sur cette denrée tant important surtout en cette période de jeûne.

Un tour au marché central de Kaolack nous a permis de faire le constat. Ici, les consommateurs se plaignent. Nafi Thiam se désole de cette situation qui à chaque période de jeûne se répète. « C’est vraiment inacceptable, à chaque année nous vivons le calvaire, tout est cher, l’huile, le riz, la pompe de terre, le sucre on ne le voit même plus. Lesprix

prix sont passés presque au double. Nous interpellons les autorités, il faut également qu’ils nous aident. Les temps sont durs et la situation est très difficile pour les « gorgorlou » comme nous », a -t-elle déploré.

Moustapha Ndiaye quant à lui, invite les autorités à prendre leur responsabilité et apporter très rapidement une solution face à ce problème qui commence à être une habitude à Kaolack à chaque événement de fortes consommations. « Si la situation n’est pas maîtrisée, je crains que le prix du kilogramme de sucre connaisse encore une hausse. Et rien n’explique cette pénurie. Il y a juste des commerçants véreux qui gardent leurs stocks pour pouvoir les revendre plus chers. Les temps sont très durs et il faut aider les ménagers. Nous sommes obligés d’acheter le prix du kilogramme de sucre à 700 frs et à cette allure, certainement ça va augmenter. Nous invitons les autorités à réagir pour que le prix homologué soit respecté par les commerçants, c’est trop », dit-il.

La pénurie de sucre devient inquiétante. En plus de cela, le prix du kilogramme a augmenté. Cette vendeuse, détaillant revient sur cette pénurie qui se fait sentir de plus en plus. « Chaque jour l’on note une hausse du prix du sac de sucre, on l’achète à plus de 32.000 FCFA le sac de sucre de 50 kilo et c’est très difficile de revendre ça et de se faire une bénéfice. Nous ne pouvons pas revendre à perte ».

Selon elle, les détaillants sont obligés de vendre le kg à 700 FCFA pour pouvoir s’en sortir.