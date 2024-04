« Kaay Ndogou »: Fatick culture urbaine ( FCU) s’illustre à l’hôpital régional

Dans le cadre de ses actions sociales , Fatick culture urbaine (FCU) a organisé pour sa première édition une *distribution de « Ndogou » à l’hôpital régional de Fatick.

Par cette occasion, l’association a pu remettre « 300 barquettes de repas aux jeûneurs ,aux malades et à leurs accompagnateurs » a annoncé son coordonnateur Moussa Aw.

Il ajoute « Nous disons merci et félicitations à tous les membres de la structure qui ont fait preuve d’engagement et de dévouement à la cause . Merci aussi à nos partenaires: “i’mTalibé” , restaurant” Seutou maam’mindis” et à toutes ces personnes qui de près ou de loin nous ont apporté leur soutien ».

Rendez -vous est pris après le ramadan pour le lancement officiel de cette nouvelle structure a également annoncé Moussa Aw.