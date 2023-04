Justice : Poursuivi par sa voisine, un étudiant condamné à 3 mois de prison

Étudiant en deuxième année à l’Université virtuelle du Sénégal (Uvs), M. Cissé, à la barre du tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, a été condamné à 3 mois de prison ferme pour coups et blessures volontaires et à payer 500 000 F CFA, de dommages et intérêts à R. Mbengue, sa voisine.

D’après Le Soleil, les faits remontent au mois de Ramadan 2022. Le prévenu et la partie civile, R. Mbengue, mariée et mère d’un enfant, habitaient le même immeuble. En cas de coupure d’eau, l’étudiant puisait dans les réserves chez sa voisine, qu’il appelait « tata » et, où il faisait des crochets pour boire du thé.

Mais, la relation de bon voisinage a basculé le jour où R. Mbengue a demandé à son voisin de partager la connexion de son téléphone portable avec son ordinateur via ses données mobiles. Ce qu’il ne fallait pas faire.

Selon la plaignante, M. Cissé a profité de l’occasion pour pirater ses comptes Facebook, Whatsapp, Instagram et Twitter, sabotant sa boutique en ligne.

A en croire R. Mbengue, elle était parvenue à le bloquer. Mais, pour lui montrer de quoi il était capable, l’étudiant a dépassé les bornes en transférant à ses amies ses vidéos et photos intimes destinées à son époux résident à l’étranger.

Avant de porter plainte, R. Mbengue a préféré parler à la mère du mis en cause. Mais, cela n’a servi à rien. Non seulement M. Cissé lui a balancé à la figure qu’elle ne pouvait rien contre lui mais il l’a aussi narguée, lui proposant de lui donner 2000 F CFA pour le rédacteur de la plainte. Ils en sont venus aux mains. R. Mbengue lui reproche de lui avoir donné un coup de poing.