Justice : Ousmane Sonko auditionné lundi par le juge Maham Diallo

Du nouveau dans l’affaire Ousmane Sonko ! Le juge d’instruction du premier cabinet a été désigné par le procureur de la République.

Ainsi le leader de Pastef sera interrogé lundi prochain à 11h par le doyen des juges Maham Diallo, sauf changement de programme,selon nos confrères de Seneweb proche du dossier.

Le maire de Ziguinchor est poursuivi pour appels à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l’Etat, complot contre l’autorité de l’Etat, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles publiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et vol.