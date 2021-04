Justice : Ousmane Ba et Cie tombent pour trafic de 1,5 milliard en billets noirs à Yenne

Selon les informations de Libération quotidien, le Groupe de rechercher et d’interpellation (Gri) de la Division des investigations criminelles (Dic) a saisi, il y a de cela quelques jours, 1,5 milliard de F CFA en billets noirs à Yenne. 7 suspects ont été arrêtés entre Dakar et Thiès.

En effet, faisant suite à une information relative à un réseau d’altération de signe monétaires entre Dakar et Thiès, le Gri a déclenché des investigations aux fins d’identifier et d’interpeller les mis en cause. Ainsi, un élément du Gri a réussi à infiltrer ladite bande et recueilli le maximum d’indices permettant de corroborer l’existence de ses activités délictuelles.

Par la suite, les enquêteurs ont découvert que le nommé Ousmane Ba détenait, chez lui, à Yenne, un important stock de billets noirs et avait sollicité les services de Gnagny Seck pour trouver un « technicien » afin de les laver.

Après avoir identifié tous les membres du réseau, le Gri est passé à l’action, il y a de cela une dizaine de jours. Ousmane Ba a été le premier à être cueilli. La perquisition effectuée chez lui a permis de découvrir, dans une grande armoire des billets noirs constitués en coupure de 50, 100 et 500 euros pour une valeur totale de 1,5 milliard de F CFA. Les opérations menées entre Dakar et Thiès ont permis d’interpeller le reste des membres du réseau à savoir Gnany Seck, Cheikh Tine, Doudou Niang, Abdourahmane Faye, Mamadou Wellé, et Bathie Ndoye.