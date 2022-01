Affaire de terrorisme: Réouverture prochain du procès de Imam Ndao

Le dossier est à la Cour d’Appel depuis des mois. Actuellement, il est au Parquet général pour la citation des accusés qui sont en liberté. Un à un, ils recevront, si ce n’est déjà fait, leur citation à comparaître le 28 février 2022 devant la Cour d’Appel de Dakar. Quant aux accusés détenus, ils seront extraits de leurs cellules le jour du procès afin de rejouer le film de cette affaire de terrorisme qui leur a coûté des années de prison. Après la première session (celle qui traite spécialement les affaires de terrorisme) durant laquelle est passé le dossier de Saër Kébé, la suivante traitera le plus grand dossier de terrorisme que le Sénégal n’ait jamais connu. Devant une formation spéciale, composée de cinq (5) juges sous la houlette du président Chimère Diouf, Imam Alioune Badara Ndao et Cie vont être (re)jugés pour terrorisme.

Un autre marathon se prépare après celui en première instance qui avait duré trois (3) longs mois. Avec une accusation lourde de plusieurs centaines de pages. Le premier juge, Samba Kane, avait démarré le procès en avril 2018 après son ouverture le 27 décembre 2017. A la barre, chaque accusé, selon la ligne de défense choisie, avait rejeté ce dont on l’accusait. Arrêtés depuis 2015 entre la Mauritanie et le Sénégal, certains avaient réussi à convaincre le juge de leur innocence, d’autres non. Le 19 juillet 2018, le verdict est tombé avec des acquittements, dont celui de l’Imam Alioune Badara Ndao (Il a seulement été condamné à un mois de prison ferme pour détention illégale d’arme) et des condamnations allant de 5 à 20 ans de travaux forcés.

La décision tombée, plusieurs condamnés avaient interjeté appel. Mactar Diokhané n’avait pas perdu de temps. A travers son avocat, Me Alassane Cissé, il avait fait appel du jugement rendu en première instance. Poursuivi, ainsi que les autres, pour apologie au terrorisme, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise de terrorisme, blanchiment de capitaux, entre autres faits qui leur sont reprochés, le cerveau présumé de cette affaire a pris une peine de 20 ans de travaux forcés. Niant en bloc, il ne s’est jamais départi de son charisme, son calme, son intelligence et sa facilité à dérouler ses arguments.

Des traits de caractère qui ont tapé dans l’œil de plus d’un. D’ailleurs, l’homme semble avoir aussi impressionné le chef de file de Boko Haram, Aboubakar Shekau, qu’il a eu à rencontrer. Connu des services de police pour ses relations avec ce groupe terroriste, Mactar n’a jamais accepté les accusations qui lui sont reprochées. Il les a toujours niées.

Une accusation qui pèse lourdement sur la balance. Ce groupe, dont des femmes, aurait voulu installer une base Jihadiste en Casamance afin d’établir un vaste réseau ouest-africain étendu entre la Gambie, la Guinée ou la Guinée-Bissau. Faisant plus d’une trentaine de membres, des liens supposés avec des Jihadistes étrangers ont été découverts sur les téléphones portables de certains accusés.

Leurs arrestations s’étaient faites différemment entre le Sénégal et la Mauritanie. A la barre, à l’image de certains accusés comme Diokhané, Imam Ndao…, ils avaient nié les faits. La Justice en a cru certains, d’autres non. Avec la réouverture de cette affaire, l’angoisse va de nouveau s’installer sur les toits de ces familles concernées dont leurs fils, mari, frère, oncle, père, fille, nièce, tante… avaient déjà tourné la page.