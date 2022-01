Nanisme: “Je pensais que j’étais maudite” Fats Timbo

Fats Timbo est beaucoup de choses. La jeune femme de 25 ans est comédienne, mannequin et a plus de deux millions de fans sur Tik Tok. Elle mesure également 1,21 m, et a dû surmonter l’intimidation et l’insécurité pour atteindre son succès.

“Pendant longtemps, j’ai cru que j’étais maudite“, raconte-t-elle au podcast If You Don’t Know de la BBC Radio 1Xtra. “Quand j’étais plus jeune, chaque fois que je sortais et que quelqu’un me regardait, je me sentais tellement mal“. Même lorsqu’elle faisait du shopping, elle était confrontée à “des gens qui vous regardent, qui se moquent de vous, qui vous ridiculisent“.

Mais Fats a trouvé la confiance grâce aux médias sociaux, où elle partage des sketches comiques et des posts sur le mode de vie. “Lorsque j’étais en ligne, et que les gens remarquaient mon courage et [qu’ils] appréciaient mon contenu, c’est ce qui me rendait différente“, dit-elle. “J’ai réalisé que lorsque je traversais toutes les épreuves et que les gens m’intimidaient, j’avais l’impression que je traversais tout cela pour une raison. Ceux qui ont une différence, c’est ce qui vous permet de vous démarquer.“ “J’aime qu’on m’appelle une personne” Fats est née avec le nanisme, mais elle préfère le terme “petites personnes”. “Le nanisme est le terme médical pour le désigner“, explique-t-elle, “mais je n’aime pas être appelée naine parce que j’aime qu’on m’appelle un humain – j’aime qu’on m’appelle une personne“. “Le nanisme me fait presque passer pour une créature mythique“, ajoute-t-elle. “Le mot nain, pour moi, a toujours été utilisé comme une connotation négative, c’est pourquoi je n’aime pas l’entendre ou que les gens l’utilisent à mon égard.” Quand elle était plus jeune, Fats était “flattée” par les personnes qui l’approchaient et fétichisaient son corps. “Vous avez des gens, littéralement parce que vous êtes petite, et que vous êtes une sorte de fantasme pour eux – ils veulent instantanément juste faire le ‘ting‘”. “Je ne le comprenais pas. Je n’avais pas de petit ami – ni l’expérience d’une relation – alors je pensais que je devais être flattée, mais maintenant que je regarde en arrière, en tant qu’adulte, et que je vois les gens me faire ça en tant qu’adulte, je me sens tout simplement mal. J’ai l’impression d’être un objet. “Je suis invincible” Mais Fats estime qu’elle a “changé les perceptions des gens sur les “petites gens”, en éduquant les gens.” La star des médias sociaux – qui a développé sa fan base après avoir participé à l’émission The Undateables de Channel 4 en 2018 – compte désormais plus de 240 000 followers sur Instagram. “Je suis reconnaissante d’avoir ma plateforme“, dit-elle : “Cela m’a appris que je peux tout faire. Je suis invincible, même pas d’une manière folle et arrogante.“ Fats travaille avec des entreprises de beauté et de style de vie pour créer son contenu – ce qui ne semblait pas possible pour elle en grandissant. “Étant donné que les choses évoluent et que les marques et les entreprises essaient de changer la façon dont elles représentent les gens, je suis heureuse que les marques m’utilisent“, dit-elle. “Je donne de l’espoir aux jeunes gens qui, comme moi, ont la peau foncée et peuvent avoir un handicap“. “Il n’y avait aucune représentation [pour moi] – je me sentais tellement seule quand j’étais plus jeune”, ajoute Fats. “Mais maintenant, je suis en train de représenter, bébé !”. Avec BBC