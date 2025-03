Affaire Fallou Fall : Cinq ans derrière les barreaux, une condamnation contestée

Le 17 mars 2020 marque le début d’un cauchemar judiciaire pour Fallou Fall, incarcéré depuis cinq ans pour un crime qu’il affirme ne pas avoir commis. Accusé par sa belle-mère d’avoir abusé de sa demi-sœur, il clame son innocence, mais demeure derrière les barreaux, victime d’une procédure aux contours controversés.

Dès le départ, l’affaire soulève des interrogations. L’accusation repose sur des déclarations contestées, sans qu’aucune preuve irréfutable ne soit apportée pour étayer les faits reprochés. La présomption d’innocence, principe fondamental du droit, semble avoir été bafouée, et la défense de Fallou Fall dénonce des irrégularités dans le traitement de son dossier.

Cinq années d’emprisonnement, c’est cinq années d’éloignement forcé, d’angoisse et d’incertitude. Derrière les murs de sa cellule, Fallou Fall endure une détention qui, selon ses proches, repose sur une injustice manifeste. Sa famille et ses soutiens ne cessent de réclamer une révision équitable de son dossier, afin que la lumière soit faite sur cette affaire. Loin de toute complaisance ou d’exploitation émotionnelle, ce dossier rappelle l’impératif d’une justice impartiale et rigoureuse. Chaque citoyen a droit à un procès équitable, fondé sur des éléments probants et une instruction menée en toute indépendance.

Alors que cinq années se sont écoulées, la question demeure : Fallou Fall a-t-il bénéficié d’un jugement juste et équilibré ?

Il est temps que la vérité éclate. Que justice soit rendue !