Justice sans frontières : Sénégal et Maroc unissent leurs forces pour protéger les droits des détenus

Adoption du projet de décret autorisant le Président de la République à ratifier la Convention signée le 17 décembre 2004 à Rabat, entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement du Royaume du Maroc.

Cette Convention vise à établir un cadre juridique renforcé pour la coopération entre les deux États en matière pénale. Elle porte spécifiquement sur deux volets essentiels : d’une part, l’assistance judiciaire en faveur des personnes détenues afin de garantir leurs droits et leur protection tout au long de la procédure, et d’autre part, le transfèrement des personnes condamnées, permettant à celles-ci d’exécuter leur peine dans leur pays d’origine. Cette initiative s’inscrit dans une démarche de respect des droits humains, de facilitation des démarches judiciaires transfrontalières et de renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et le Maroc.