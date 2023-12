Journée du souvenir : Le PS prévoit une cérémonie de prières et de recueillement

Pour la 22e édition de la Journée du souvenir, prévue le mercredi 20 décembre, le Parti socialiste (PS) a décidé de poser deux actes traditionnels.

Une cérémonie de recueillement et de prières au cimetière de Bel-air, plus une messe d’anniversaire organisée la famille et à laquelle le parti sera représenté par une délégation, mais également l’organisation d’une activité particulière (conférence, colloque, symposium…) dédiée au président Senghor qui pourrait se tenir après le congrès dans la salle du comité central au terme des travaux de réhabilitation en cours.