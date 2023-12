Diarrère: Moise Sarr mobilise 3, 5 millions F CFA en kits scolaires pour célébrer l’excellence pédagogique

Les 3 grands lycées de la commune de Diarrère ont accueilli la 4ème édition des journées d’Excellence initiées par le Ministre Moise Sarr. En effet, pendant deux jours, ce sont 600 élèves des lycées de Bicole, de Diarrère et de Diohine mais également des collèges de Mbettite et de Gadiack qui ont été récompensés et ceux vulnérables à la déperdition scolaire soutenus à travers une distribution de kits scolaires.

Le Ministre Conseiller à la Présidence de la République et PCA de la Seter est revenu sur le sens de cette initiative : “Célébrer l’excellence pédagogique et encourager l’engagement civique et citoyen des élèves au grand bonheur des parents et de toute la communauté éducative“.

La nouveauté de cette 4ème édition est la création de deux prix spéciaux. Le “Prix Gorgui Faye” en l’honneur et en mémoire de M. Gorgui Faye, Professeur émérite de mathématiques et Président de l’association des parents d’élèves de Diarrère, rappelé à Dieu le mois dernier, pour récompenser l’excellence dans les filières scientifiques notamment en mathématiques dans les lycées de la commune.

L’autre innovation est le “Prix Anne-Marie Fall” pour saluer les efforts soutenus et remarquables de cette dame de cœur, très active depuis plus d’une trentaine d’années dans les domaines éducatif, social et économique.

En marge de ces journées, le Ministre a remis un fauteuil roulant au poste de santé de Diarrère à la demande du comité de gestion pour un meilleur accueil des personnes âgées et des patientes de la maternité et mis à disposition de l’Inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de Dioffior une imprimante neuve multifonction en récompense de l’engagement et du dynamisme de l’inspecteur M. Diadhiou.

Ces journées de célébration de l’excellence ont été également une occasion pour M. Sarr de faire un plaidoyer fort sur le civisme et la citoyenneté et un moment de sensibilisation sur des enjeux cruciaux tels que les mariages précoces et la déperdition scolaire.