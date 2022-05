Journée de don de sang: L'association amicale des jeunes, des Femmes et des cadres du Coud s'associent pour sauver des vies

Donner du sang, c’est sauver des vies, c’est ce que l’association amicale des jeunes, des femmes et des cadres du COUD ont organisé une grande journée de don de sang qui s’est tenu ce mardi à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils ne l’ont pas organisé pour non seulement renflouer la Banque de sang du centre national de transfusion sanguine qui est actuellement en pénurie mais aussi pour permettre aux malades qui sont dans le besoin d’en avoir et de sauver des vies.

Donner son sang, un acte de solidarité.

La journée est également l’occasion de lancer un appel à l’action aux gouvernements et aux autorités sanitaires. Le sang et les produits sanguins sont des ressources essentielles à la bonne prise en charge des femmes qui souffrent de saignements au cours de la grossesse et de l’accouchement et aussi des enfants qui souffrent d’une anémie sévère, d’accidents et des opérations chirurgicaux.

Les pénuries de sang sont particulièrement criantes dans les pays a revenu faible ou intermédiaire. En effet, hommes, femmes, jeunes, adultes et surtout les étudiants se sont donnés corps et âmes pour la réussite de cette journée sous la coupole du COUD.