L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur pense que le Sénégal fait du sur place, en ce qui concerne les filières scientifiques et techniques. Sa lecture est guidée par la publication par l’Office du Baccalauréat, des chiffres des candidatures aux différentes séries du baccalauréat.

Selon Pr. Mary Teuw Niane, la publication permet d’avoir un panorama de l’état de la répartition des candidats entre les filières littéraires, professionnelles et les filières scientifiques et techniques. Cette année n’échappe pas au constat des années et des décennies précédentes.

A l’en croire, le pourcentage des candidats dans les filières scientifiques et techniques, est de l’ordre de 16.1% contre 16.5% l’année dernière. Il en conclut une poursuite de cette baisse tendancielle de la part des candidats des filières scientifiques et techniques, que l’on observe sans aucun changement notable depuis des années.

Pis, pour cette année, regrette l’universitaire, on note la baisse du nombre de candidats dans les filières scientifiques et techniques par rapport à l’année dernière. Le nombre total de candidats des séries S1, S1A et S3 reste toujours très faible, 574 cette année, pour 150 925 candidats au baccalauréat. Pour le professeur de Mathématiques, il faut une nécessaire prise de conscience des pouvoirs publics, de la communauté éducative, des familles, du secteur économique et social et une volonté politique affirmée et dans la durée, pour que cette situation désastreuse change.