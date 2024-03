Suite à la défaite de l’équipe nationale des moins de 20 ans contre l’Ouganda aux Jeux africains actuellement disputés à Accra, le sélectionneur Serigne Saliou Dia a exprimé sa déception.

Malgré le contrôle du match, la défaite 1-0, résultant d’un penalty provoqué par Pape Mamadou Diouf, a été un tournant. Serigne Saliou Dia a souligné : « Nous avons maîtrisé le match, mais nous encaissons un but qui change tout, sur une action très légère. On ne devrait jamais siffler penalty sur cette action. Ensuite, nous avons mieux dirigé le jeu, mais le but n’est pas arrivé. Ce sont de jeunes joueurs, seulement à leur deuxième match international. Ils vont grandir. En première période, nous ne pouvions pas attaquer de front par crainte de se faire prendre derrière. Ils avaient un bloc très compact, alors nous devions faire circuler le ballon. Avec l’entrée d’Idrissa Gueye et Yaya Diémé, le match a pris une autre tournure, avec un jeu plus direct en raison de leurs profils différents. Même s’il n’y a pas eu ce dépassement de fonction «, le sélectionneur des Lionceaux au micro de JDD.

Selon lui, retrouver l’efficacité sera plus qu’important lors du troisième match contre le Nigeria, qui s’est relancé face au Soudan du Sud (1-0). « Il y avait de la place pour marquer, mais malheureusement, cela n’est pas arrivé. Nous étions pressés, pas dans les bonnes attitudes et positions de tir. Sur le jeu, il n’y a pas grand-chose à dire. Ensuite, nous nous dirigeons vers une finale contre le Nigeria. Même en cas de victoire sur l’Ouganda, cela aurait été difficile face aux Supers Eagles. Il faudra se battre pour se qualifier au tour suivant «, a-t-il conclu.