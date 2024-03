Jeux Africains 2024 : Une liste de 20 joueuses avec Noélie Mendy et Pascaline Fofana Bassène

Mbayang Thiam a convoqué une liste de 20 joueuses pour disputer les Jeux Africains 2024 avec l’Equipe Nationale féminine du Sénégal.

Ce n’est pas une équipe de U20 mais ça lui ressemble beaucoup. A l’instar d’Adji Ndiaye, Adama Sané, Aissatou Chris Ba et de Khadija Badio, plusieurs des Lioncelles qui étaient présentes en janvier lors de la double confrontation contre le Ghana en éliminatoire du Mondial U20 figurent dans la liste de 20 joueurs convoquées par Mbayang Thiam pour les Jeux Africains d’Accra (du 8 au 23 mars).

A leurs côtés seront également présentes la défenseuse de l’En Avant Guingamp, Noélie Mendy, elle qui ne joue quasiment pas en club, et l’attaquante de l’équipe B du Costa Adeje Tenerife Egatesa, Pascaline Fofana Bassène. Beaucoup plus expérimentée, Bineta Korkel Seck sera également là. Tout comme Sadigatou Diallo, régulière en équipe A, et la novice du FC Rueil-Malmaison, Axelle Pefla Mendy.

A noter que lors de la phase de groupes de ces Jeux Africains, le Sénégal jouera dans le groupe B et fera donc face à du lourd puisqu’il affrontera le Nigeria, le Cameroun et le Maroc.