Jeux Africains – Malgré les difficultés que vit la discipline, le Judo vise l’or comme en 2019 !

Onze disciplines vont représenter les couleurs nationales à la 13e édition des Jeux Africains (8 au 23 mars), le judo en fait partie. La fédération fait le point de la préparation et les objectifs pour cette compétition.

Lors de la dernière participation du Sénégal à ces joutes, seul le Judo avait remporté une médaille d’or avec l’athlète Mbagnick Ndiaye. En 2024, la discipline qui sera représentée par 6 combattants et 3 encadreurs veut faire le plein de médailles a fait savoir la Fédération Sénégalaise de Judo et Disciplines associées.

« Nous sommes en train de nous préparer mais difficilement. On nous a retiré le dojo national mais Dieu est Grand. Actuellement, nous nous entrainons au niveau de l’Asfa avec les militaires. La préparation se poursuit et on est fin prêts. On est conscients de cela. Nous voulons ramener plus de médailles d’or. Nous travaillons avec les jeunes comme Mbagnick Ndiaye, Abderrahmane Diao, Monica Sagna et tant d’autres jeunes qui sont dans la tanière », a souligné sur Rfm, Kalidou Ba, le directeur technique des équipes nationales du judo rapporte Le Quotidien.

Des performances attendues qui ne reflètent pas la situation du Judo au Sénégal. Les compétitions sont en gel suite à la démolition du Dojo national Me Amara Dabo