(J3) CLAF : Thiatou Yarakh et Doudou Sané en pole position pour une place en finale, Ndiaye Tine et Thiatou Yoff pour revenir dans la course !

La troisième journée du CLAF (Championnat de Lutte avec Frappe) aura lieu ce dimanche 2 juin à l’arène nationale avec des combats à enjeu pour définir les finalistes de cette édition qui seront les deux premiers de chaque poule.

Les finalistes du CLAF 2024 ne sont toujours pas connus alors qu’on se dirige vers la 3e et dernière journée des combats de poules ce 2 juin. Si dans la poule A, Thiatou Yarakh (Askanwi Yarakh) est tout prêt de se hisser en finale après deux victoires lors des deux premières journées, il faudra qu’il confirme ce dimanche pour valider son ticket pour la finale. Seule une défaite est interdite pour lui car un tout autre résultat sera synonyme d’une place en finale puisqu’il totalisera 7 points.

Thiatou Yarakh affrontera Ndiaye Tine (Baol – 3 points) qui lui aussi peut rêver de la finale qu’il parvient à chiper la première place en cas de victoire sur l’actuel leader.

Toujours dans la poule A, un autre lutteur est en quête d’une deuxième victoire. Il s’agit de Thiatou Yoff (Yoff -3 points) qui sera opposé à Gamou Gueye (Lébougui – 0 point) qui n’a plus rien à jouer après deux défaites enregistrées.

Vers une finale Thiatou Yarakh v Doudou Sané ?

Dans la poule B, on a pratiquement la même configuration Doudou Sané est le seul lutteur à faire un carton plein. Le pensionnaire de l’écurie Tay Shinger compte 6 points et ira disputer le titre en cas de victoire contre Boy Diakhao (0 point). Dans l’autre combat de ce groupe, ce sera un duel âprement disputé entre Ndiaga Doolé et Garga 2 (Jambaars Wrestling) qui comptent chacun 3 points après une victoire et une défaite dans la compétition.

À l’heure actuelle, Doudou Sané et Thiatou Yarakh sont les candidats pour disputer la finale du Championnat de Lutte avec Frappe (CLAF) prévue le 28 juillet à l’arène nationale. Cependant tout peut encore se passer d’autant plus que ces « leaders » peuvent se louper dans cette dernière journée et ainsi chambouler le classement.

Notons qu’en cas d’égalité de points entre des lutteurs, les protagonistes seront départager par la durée de leurs combats remportés. Celui qui aura fait le moins de temps, passera ainsi en finale.