CLAF – Ndiaga Doolé : “Je vais battre Boy Diakhao et je ferai tout mon possible pour remporter le tournoi”

Absent lors de la première journée du CLAF à cause d’une blessure, Ndiaga Doolé (écurie Ndiaga Sarr) est désormais résolu à faire ses débuts dans cette compétition espérant aller le plus loin possible. Il affrontera le 28 avril Boy Diakhao qui s’était incliné d’entrée contre Garga 2.

“Je suis dans la continuité dans la préparation de ce tournoi car l’objectif est d’être prêt à lutter trois combats. Pendant le ramadan je fais deux séances par jour avec de la musculation. Mon prochain combat sera difficile contre Boy Diakhao car il sort d’une défaite mais je suis tout autant impatient que lui de décrocher ma première victoire. Je suis prêt et je ferai tout mon possible pour remporter le tournoi (…) Boy Diakhao sera mon plat d’entrée (rires). Je ne voulais pas le battre en premier mais c’est ainsi que Dieu l’aura voulu. Je vais me bagarrer avec lui avant de le terrasser” a t’il confié sur Gaston Productions.