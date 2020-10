IPRES : Deux agents arrêtés, des Libanais recherchés pour vol

La Sûreté Urbaine de Dakar est venu à bout de l’affaire des tickets-restaurants de l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES).

Selon le quotidien L’Observateur, la dame N. T. D et un certain T. T., deux agents de l’IPRES en service aux Ressources humaines, ont été arrêtés et déférés au parquet.

Ils sont poursuivis pour détournement présumé estimé à un peu plus de 200 millions Fcfa.

Une autre dame, R. N., hors du Sénégal, est recherchée par les limiers ainsi que des restaurateurs libanais et des agents de la Maison des retraités.

M. D. N., ancienne assistante de l’ex-Directeur général de l’IPRES, Mamadou Diagne Sy Mbengue, a aussi été entendue par les hommes du commissaire Bara Sangaré.

Pour rappel, dans cette affaire, près de 400 millions de Fcfa ont été volés par une mafia organisée.

Le Directeur général de l’IPRES à l’époque, Mamadou Diagne Sy Mbengue, avait annoncé avoir porté plainte, mais l’affaire ne connaît, jusqu’ici, aucun développement judiciaire.