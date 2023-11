Les enseignants des différents syndicats ont fait face à la presse ce mardi 28 novembre 2023. Devant les acteurs de la communication les camarades de Dame Mbodj ont invité les travailleurs à prendre leur responsabilité pour une retraite paisible. Une rencontre initiée dans le cadre des élections générales de représentativité des centrales syndicales des travailleurs (EGRCST) qui se tiendra le 12 décembre 2023.

Au regard des enjeux et défis de la représentativité de qualité des travailleurs, la centrale invite les candidats à se débarrasser de tout subjectivisme. La CSA tient à apporter à la connaissance des candidats la vision et les orientations qui sous-tendent son fonctionnement pour accomplir sa mission au service des couches laborieuses de notre pays.

« C’est dans cet esprit que depuis plus de deux décennies, il a été retenu et appliqué rigoureusement le principe d’alternance au sommet de la CSA afin de permettre aux jeunes et aux femmes de pouvoir accéder aux plus hautes responsabilités dans notre organisation. En somme, la possibilité d’un renouvellement régulier des cadres de direction en vue d’un souffle nouveau et salvateur pour que notre confédération demeure dans nos valeurs. », a laissé entendre le secrétaire général Elimane Diouf

Avant de poursuivre par : « La vision et les démarches syndicales de la CSA sont aux antipodes de l’affairisme syndical, de la ruée vers les prébendes, de la démagogie populiste , propres à des dirigeants syndicaux qui en cagoule ou à visage découvert , ont tourné le dos aux intérêts des masses laborieuses. »

Dame Mbodj, le secrétaire général du CUSEM authentique a profité de l’occasion pour tirer sur Mariama SARR. Selon lui, le pays regorge de syndicat, mais certains ne sont jamais aux cotés des travailleurs: « Nous avons un central qui est dans ce pays avant l’indépendance du pays. Non seulement il n’y a pas de démocratie au sein de l’instance, mais il ne représente pas les travailleurs. Les dirigeants sont toujours en phase avec le gouvernement. Nous voulons changer le mode de fonctionnement de l’Ipres car on ne peut pas comprendre qu’étant actif la personne perçoit plus de 400 000 FCA, touche 60 000 FCFFA à sa retraite. Les travailleurs de ce pays souffrent et le code du travail ne fait rien. », a pesté Dame Mbodj