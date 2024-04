Investiture : Les mots de Karim Wade à Bassirou Diomaye Faye

Ce mardi 2 avril marque la fin du mandat de Macky Sall et le début de celui de Bassirou Diomaye Faye. Avant la cérémonie d’investiture et la prestation de serment du nouveau chef d’Etat, Karim Wade, qui l’a soutenu à la Présidentielle, lui a adressé un message.

“Aujourd’hui marque une nouvelle ère pour le Sénégal avec l’investiture du Président Bassirou Diomaye Faye. Une journée emplie d’espoir et de promesses pour notre nation. Félicitations, Monsieur le Président ! Votre victoire est le reflet de la volonté du peuple sénégalais pour le changement, la justice et le progrès. En ce jour solennel, je prie pour que chaque pas de votre mandat soit empreint de sagesse, et que chaque décision que vous prendrez renforce notre unité et notre solidarité. Votre réussite est indissociable de celle du Sénégal. Que cette investiture soit le début d’une ère de progrès inégalé pour le Sénégal. Tous mes vœux de succès vous accompagnent“, a écrit Wade fils.