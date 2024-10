Internationale : Macky Sall exclu de la Conférence Africaine de Columbia par une..

Une pétition visant à exclure Macky Sall de la Conférence Africaine de Columbia , lancée par une Sénégalaise du nom de Oumou Diallo à travers le mouvement Africa in Harlem, à cause de sa gouvernance au Sénégal, a porté ses fruits. Dans une lettre adressée en réponse à la pétition, les organisateurs ont exprimé leur appréciation pour les préoccupations exprimées par les Sénégalais.

« Nous valorisons le dialogue ouvert et aurions préféré une communication directe concernant vos préoccupations avant que cela ne devienne litigieux. Notre objectif est de favoriser des discussions significatives sur l’avenir de l’Afrique. En raison de circonstances imprévues, le président Macky Sall ne participera plus à la conférence Columbia Africa », ont indiqué les organisateurs dans leur réponse à Africa in Harlem.

À la place de Macky Sall, les organisateurs ont annoncé que M. Godwin Obaseki, gouverneur de l’État d’Edo au Nigeria, sera le nouveau conférencier de la conférence.

Oumou Diallo a également exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont signé la pétition pour l’exclusion de l’ancien président Macky Sall de la Conférence Africaine de Columbia.

Tout a commencé lorsque cette Sénégalaise a écrit au président intérimaire de l’Université de Columbia, Madame Katrina Armstrong, demandant l’exclusion de Macky Sall de l’événement prévu les 25 et 26 octobre 2024.

Cette requête était accompagnée d’une pétition initiée par Oumou Diallo, qui a encouragé tous les Sénégalais à signer le document et à envoyer des courriels à l’administration de l’université ainsi qu’aux organisateurs de la conférence.

L’objectif de ces initiatives était d’empêcher le président Macky Sall d’être l’orateur principal.

« Il est temps d’agir ! Macky Sall ne doit pas être l’orateur principal », peut-on lire parmi les revendications de la pétition adressée aux organisateurs de la Conférence Africaine de Columbia.