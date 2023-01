Le Préfet de Dakar dit niet à Yewwi Askan Wi. Mor Talla Tine a rejeté la requête introduite par les responsables de la coalition Yewwi Askan Wi pour une manifestation, aujourd’hui, à la Place de la Nation (ex-Obélisque).

Par une lettre en date du 30 décembre 2022, Yewwi Askan Wi avait saisi le Préfet du département de Dakar pour l’informer de sa volonté de tenir, aujourd’hui, vendredi 6 janvier 2023, de 15 heures à 19 heures, une manifestation à la Place de la Nation.

Cette partie de l’opposition voulait manifester contre « la mal gouvernance sur les ressources publiques, le recul démocratique, l’instrumentalisation de la Justice, la souffrance des populations face à la cherté de la vie, etc ». Mais, l’autorité administrative n’a pas donné une suite favorable à cette demande des leaders de Yewwi Askan Wi. «Je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre requête», écrit le Préfet du département de

Dakar dans la lettre adressée aux leaders de la coalition Yewwi Askan Wi en guise de réponse.

Comme motif de ce rejet de la manifestation de cette frange de l’opposition au niveau de la Place de la Nation, Mor Talla Tine évoque les chantiers en cours sur les lieux. Le Préfet du département de Dakar argumente pour justifier sa décision : «Je vous informe que le lieu retenu fait l’objet, depuis quelques jours, de travaux d’envergure dans le cadre du projet Bus Rapid Transit (BRT) et pour les besoins des prochaines activités de la fête de l’indépendance». A en croire Mor Talla Tine, la place de la Nation (ex Place de l’Obélisque) est marquée par une présence continue d’engins et d’ouvriers.

Ce qui, ajoute l’autorité administrative, rend désormais impossible la tenue de rassemblement, en raison des risques d’accident et de retard dans le planning d’exécution des travaux. Une décision que la coalition Yewwi Askan Wi compte respecter. Loin de se braquer ou de défier l’autorité, les responsables de cette coalition, après une réunion tenue hier soir, ont pris acte du refus du Préfet de Dakar d’autoriser leur manifestation d’aujourd’hui, à l’ex Place de l’Obélisque.

Mieux, Yewwi Askan Wi a décidé d’introduire, dès aujourd’hui. Dans un communiqué, la coalition annonce :« Nous allons déposer dès ce vendredi, une autre demande de manifestation pour vendredi prochain à Grand-Yoff. Puisqu’ils ont pris comme prétexte les travaux en cours à la Place de la Nation, nous allons changer de site. Mais, nous savons tous que c’est un prétexte qui n’est pas fondé, c’est juste parce que Macky Sall a peur de nos mobilisations».