Le gouvernement va revoir les coûts dans le secteur des hydrocarbures. Si la bonbonne de gaz va être épargnée, l’essence et le gasoil connaitront chacun une hausse de 100 francs. Pour l’électricité, la hausse ne s’appliquera pas à la tranche sociale (jusqu’à 150 kwts), tout le contraire des autres tranches.

Lorsque le président de la République annonçait les mesures pour 2023, dans son message de Nouvel An, les Sénégalais ne se doutaient qu’il s’agit d’une hausse des prix du carburant et de l’électricité.

« L’effort de protection sociale sera renforcé en 2023 avec la mobilisation de plus de 450 milliards au titre des subventions des produits alimentaires et énergétiques. Celles concernant le carburant et l’électricité seront cependant ajustées et mieux ciblées en faveur des couches sociales les plus nécessiteuses », avait-il laissé entendre.

L’Etat, par le biais du ministère du Pétrole et des énergies, va se prononcer samedi.

Bes bi le jour