Infanticide à Thiès : Un nouveau-né découvert dans un bâtiment inachevé

Une affaire d’infanticide indigne plus d’un à Thiès où un nouveau-né enveloppé dans un sac en plastique a été abandonné dans un bâtiment inachevé. Selon des sources de Seneweb, la découverte macabre a été faite hier mardi au quartier Darou Salam.

Informés du drame, les policiers du commissariat du premier arrondissement de la cité du Rail ont rappliqué sur les lieux indiqués.

“Il s’agit d’un nouveau-né de sexe féminin, âgé apparemment de moins d’une semaine, qui a été enroulé dans un sac en plastique, puis abandonné dans un bâtiment en construction”, infirme une source autorisée de Seneweb.

Mais les limiers du premier arrondissement n’ont constaté aucune trace de blessures ou de violence sur le corps de la victime.

Suite au constat effectué par les hommes du commissaire Youssapha Thioub, la dépouille du nouveau-né a été déposée à la morgue de l’hôpital régional de Thiès pour autopsie.