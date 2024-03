Présidentielle : découvrez le programme du candidat Amadou Ba, articulé autour de cinq axes

Le candidat de la mouvance présidentielle, Amadou Ba, soutenu par le président sortant Macky Sall et la coalition Benno Bokk Yakaar, a présenté son programme en vue de l’élection présidentielle prévue le 24 mars 2024. Le programme, qui s’inscrit dans la continuité des réalisations des deux mandats de Macky Sall, Senego vous propose de découvrir son programme, qui repose sur cinq axes principaux articulant la vision d’un Sénégal stable, prospère, et en sécurité.

1. Un candidat fédérateur pour un Sénégal stable, prospère et en sécurité

Amadou Ba se présente comme l’incarnation de l’unité, la paix, et l’espoir pour le Sénégal. Avec une approche de leadership bienveillant, collégial et participatif, il vise à promouvoir la générosité pour un Sénégal stable et prospère, tout en valorisant l’authenticité et la responsabilité. Son programme met l’accent sur une prospérité partagée à travers une plateforme ouverte et inclusive.

2. Le programme : « En paix vers la prospérité partagée »

Amadou Ba s’engage à offrir une vision positive et motivante pour l’avenir, s’appuyant sur un socle éthique solide. Il promet des engagements forts envers les Sénégalaises, les Sénégalais et la nation, avec des projets pour le mieux-être et des réformes pour une meilleure gouvernance. Les financements envisagés sont décrits comme adéquats et réalistes.

3. Vers la prospérité partagée : accélérer la transformation structurelle de l’économie

Le programme prévoit d’accroître l’accès aux facteurs de production, d’augmenter le niveau et l’efficacité des investissements économiques, et de promouvoir de nouveaux leviers de croissance. Il vise également à augmenter la valeur ajoutée des produits exportés par un secteur privé national fort et à renforcer la résilience économique, notamment à travers la souveraineté alimentaire et la compétitivité industrielle.

4. Miser sur la richesse humaine du Sénégal

Amadou Ba entend faire de l’accès universel à l’électricité en milieu rural une réalité, améliorer l’état de santé et la nutrition des populations, et créer un système sportif performant. Des politiques d’emploi et des programmes d’insertion pour les jeunes, les femmes, et la diaspora sont prévus, de même que des mesures pour mettre fin à la tragédie migratoire. L’éducation et la formation de qualité pour toutes et tous constituent un autre pilier, ainsi qu’un système de protection sociale adapté, inclusif et résilient. Le programme envisage également un aménagement du territoire pertinent, un cadre de vie agréable et de qualité, et l’accès à un logement décent pour tous, sans oublier des populations résilientes face aux changements climatiques et une gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles.

5. Relever le défi de la paix véritable par une gouvernance et une diplomatie orientées stabilité et sécurité

Le dernier axe du programme d’Amadou Ba concerne le renforcement de l’État de droit et de la citoyenneté, l’amélioration du service public pour qu’il soit moderne, performant et proche des usagers, et la promotion de l’égalité homme-femme dans les politiques publiques. Il met également l’accent sur l’équité territoriale, avec des collectivités territoriales compétitives comme fer de lance du développement durable, et sur l’impératif de transparence dans la gestion des biens publics. Enfin, la stabilité et la sécurité sont présentées comme centrales dans la gouvernance et la diplomatie.