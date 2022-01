Incitation à la débauche : Une fille de 15 ans tombe dans les griffes d’un vigile proxénète

A. Diallo vigile de profession, organisait des rencontres entre des hommes et une jeune fille de 15 ans pour une partie de jambes en l’air. Dans une plainte introduite au commissariat du Point E ce 1 janvier 2022, par l’oncle de la mineure, il a expliqué aux limiers que le vigile avait l’habitude, moyennant rétribution, de mettre sa nièce mineure avec des hommes.

Tout a commencé le 31 décembre lorsqu’il les a suivis pour en avoir le cœur net. C’est en ce moment qu’il a vu sa nièce sortir de l’une des chambres de cette auberge. L’oncle dit avoir tout de suite enjoint le vigile de faire sortir la fille. Mais, ce dernier lui a opposé un refus catégorique, allant même jusqu’à s’attaquer à lui. Finalement extirpée des lieux, la fille a tout de suite été conduite au commissariat du Point E, vers 2 heures du matin, par son oncle. Sur place, la mineure S. S. a raconté aux limiers avoir fait la connaissance du vigile chez une de ses amies qui avait, elle aussi, été mise en rapport avec des hommes pour des rapports sexuels.

« Le 31 décembre, il m’a appelé pour me dire que je pouvais me faire beaucoup d’argent, car c’était un jour de fête. Lorsque je suis venue vers 1 heure du matin, il m’a installée dans une chambre et m’a enfermée par derrière », a déclaré la jeune fille.

Poursuivant elle a révélé que « quelques instants après, un homme est entré et a tout de suite commencé à se déshabiller. Lorsque je lui ai demandé ce qu’il faisait, il m’a rétorqué qu’il avait déjà donné l’argent pour entretenir des rapports sexuels avec moi.» En réalité, dans la même nuit, la jeune fille a subi les assauts de trois autres hommes. Et, au moment de rentrer, poursuit-elle, le vigile ne lui a remis que « 20 000 francs ».

De son côté, le vigile a nié les accusations en déclarant qu’il n’a jamais été intermédiaire entre la fille et des hommes et que cette dernière venait dans l’auberge de son propre gré et accompagnée d’un homme. Plus connu sous le nom de « Yoyo », le propriétaire de l’auberge, Zhang Xing Gho, qui a été entendu, a souligné qu’il n’a jamais accepté l’accès d’une mineure dans son auberge.