Trois “Lions” testés positifs au Covid-19 après la cérémonie au Palais : Le vol pour Cameroun repoussé

Des cas de Covid-19 ont été détectés chez au moins trois joueurs de la sélection dirigée par Aliou Cissé. Il s’agit de Mamadou Loum Ndiaye, sociétaire du Dépotivo Alaves en Liga, de Saliou Ciss de l’As Nancy Lorraine, et Habib Diallo du RC Strasbourg en Ligue 1 française. Les « Lions » étaient attendus ce matin à Bafoussam, au Cameroun, pour une première séance d’entraînement dans la matinée. Mais le staff médical, prudent, tient à faire refaire ce mercredi des tests à toute l’équipe qui pourrait alors décoller dans l’après-midi.

Des tests auxquels devrait logiquement se soumettre le chef de l’État, Macky Sall, qui avait remis quelques heures avant l’heure prévue pour le décollage de l’avion des « Lions » le drapeau national à Kalidou Koulibaly et consorts dans une ambiance folklorique marquée par la présence non seulement des footballeurs et de leur encadrement mais aussi celle de responsables de la fédération sénégalaise de football, de supporters du 12ème Gaïndé, de membres du Gouvernement et autres personnages Cube Maggi qui s’accommodent à toutes les cérémonies où il y a des caméras de télévisions, rapporte Le Témoin.