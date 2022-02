Une abominable affaire d’inceste secoue actuellement le quartier Darou Salam de Thiès. Un Agent de Sécurité de Proximité (ASP) est accusé de viols multiples sur sa propre fille. En effet, l’homme marié et père de 05 enfants a été arrêté par la police du Premier Arrondissement de la cité du Rail suite à la dénonciation faite par la victime.

En détachement à la préfecture de Thiès, l’agent de sécurité de proximité ( ASP), A.Ndiaye risque de compromettre sa carrière professionnelle. Et pour cause, ce père de famille domicilié au quartier Darou Salam de la Cité du Rail s’est embourbé dans une insoutenable histoire d’inceste.

Ayant eu écho de cette affaire, la belle-mère de l’ASP incriminé (mère de l’épouse du mis en cause) a déposé une plainte au commissariat du Premier Arrondissement de Thiès. Ainsi, les hommes du commissaire Youssapha Thioub ont réquisitionné les services d’un gynécologue.

Après examen, le rapport d’expertise gynécologique atteste des déchirures hyménées anciennes sur l’élève de Cm1 qui a été finalement renvoyée de l’école à cause de son comportement dû aux agissements de son bourreau.

Munis de ces informations, les policiers du commissariat du Premier Arrondissement ont cueilli l’ASP incriminé avant de le soumettre à un Interrogatoire au cours duquel ce père de famille a nié en bloc les faits qui lui sont reprochés.

Le présumé violeur dira que c’est un complot orchestré par sa belle-mère (mère de son épouse). Toutefois, le mis en cause a fait croire aux enquêteurs que sa fille a été abusée par A.G, leur cohabitant. D’après lui, ces deux adolescents ont été surpris en plein ébats sexuels dans les toilettes. En plus, ce père de famille a déclaré que sa fille entretenait des relations sexuelles avec d’autres voisins de leur quartier.