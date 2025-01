Îles Bliss Kassa : L’ombre d’une dissimulation sous l’ancien régime

Dimanche dernier, les ressortissants des îles Bliss Kassa (Haère, Hitou, Niomoune, Diogué, Backassouk) ont organisé une journée de mobilisation marquée par un rassemblement massif, réunissant toutes les couches sociales des différentes localités. Cette initiative visait à solliciter une action rapide des nouvelles autorités dans le dossier de Didier Badji et Fulbert Sambou, tout en pointant du doigt l’ancien régime de Macky Sall.

Les habitants des îles Bliss Kassa, dont sont originaires les deux soldats, ont réitéré leurs revendications urgentes pour obtenir des éclaircissements sur cette affaire tragique. Ils ont remis en question la thèse officielle et exigent une enquête approfondie sur les circonstances de la mort de Philbert Sambou et la disparition de Didier Badji. Jean-Marie Diémé, porte-parole du rassemblement, a lancé un appel fort contre l’ancien régime, qu’il a qualifié de « tortionnaires » et de « criminels », responsables des souffrances subies par de nombreuses familles. « Ils ont causé la perte de nombreuses vies et semé la désolation partout où ils sont passés. Il est grand temps de traquer ceux qui sont derrière ces actes barbares », a-t-il affirmé. Les populations des îles ont rejeté catégoriquement la thèse de la noyade, arguant que des militaires aguerris ne pouvaient se noyer dans de telles conditions. Elles appellent les autorités à apporter des réponses claires et immédiates sur les raisons de ces tragédies. Les insulaires voient dans le changement de régime une véritable opportunité pour que la vérité émerge enfin. Ils ont interpellé les nouvelles autorités, rappelant que le ministre de la Justice a promis de poursuivre et juger les responsables de ces assassinats, et ont exhorté le gouvernement à faire toute la lumière sur cette affaire.