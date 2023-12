Horreur á Louga : Moctar Sow tue un étudiant à coups de machette

Moctar Sow, âgé de 46 ans et marié à deux épouses, a été jugé par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Louga pour le meurtre d’un étudiant en deuxième année de droit. Les faits remontent au 14 janvier 2022 à Barkedji, où le mis en cause a violemment attaqué la victime, lui infligeant plusieurs coups de machette, entraînant son décès lors de son évacuation à l’hôpital du départemental de Linguère.

L’Observateur raconte que l’histoire a débuté lorsque la seconde épouse de Sow, A. Sow, a sollicité l’autorisation de se rendre à Linguère pour visiter ses parents. L’époux, soupçonneux de la sincérité de sa femme, a décidé de la suivre, l’accusant de dissimulation. Sur place, il a rencontré sa femme, qui lui a expliqué qu’elle se rendait à Barkedji pour voir sa grand-mère. Plus tard, Sow l’a suivie, la surprenant avec trois hommes. Dans un accès de rage, il a menacé le groupe et prévenant qu’il égorgerait tout intrus près de sa femme.

Plus tard, le jeune B. Sow, étudiant en droit et ami de la famille, est apparu. L’époux furieux, l’a attaqué, l’accusant d’avoir facilité la rencontre entre sa femme et les trois hommes. Malgré les dénégations de l’étudiant, le mis en cause l’a frappé violemment à plusieurs reprises avec une machette, entraînant sa mort.

Devant les enquêteurs, Moctar Sow a reconnu les faits, justifiant qu’il n’avait pas l’intention de tuer. Les avocats de la partie civile ont plaidé pour une requalification des faits en assassinat, réclamant 30 millions de FCFA. Le procureur, appuyant cette vision, a requis 20 ans de réclusion, soutenant que le meurtre était établi.

Finalement, la Chambre criminelle a condamné le berger à 20 ans de réclusion criminelle et au versement de 20 millions de FCFA à la partie civile.