Horreur á Bignona : Disparus depuis 46 jours, deux enfants de 4 et 5 ans retrouvés morts dans la forêt de Tenghory

Les corps sans vie de deux enfants ont été retrouvés dans la forêt de Tenghory, à Bignona, ce lundi 20 novembre peu avant 14 heures. Les victimes sont une file de 4 ans, A. Badji, et un garçon de 5 ans, C. I. Mané.

D’après les témoignages recueillis par Libération, qui donne l’information, les deux enfants étaient portés disparus depuis 46 jours. «Le jour de leur disparition, ils partaient à la boutique du coin, confie une source du journal. On ne les a plus revus. Nous avons entamé partout des recherches et des déclarations ont été faites.»

Les corps sans vie ont été découverts par des habitants de Tenghory. Ils «étaient en état de putréfaction très avancé. Seuls leurs crânes et leurs bracelets» permettaient de les identifier, d’après les informations de Libération. Lesquelles renseignent que les habits des victimes étaient éparpillés autour d’elles.

«Des expertises approfondies pourraient être effectués pour comprendre les circonstances exactes des décès de ces deux enfants mineurs», pronostiquent les mêmes sources. Le journal rapporte que «les parents des victimes tout comme les personnes qui ont fait les découvertes macabres ont été tous convoqués par les hommes en bleu our les besoins de l’enquête».