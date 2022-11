Hôpital Principal : Pour le départ du directeur Mame Thierno Dieng, après le personnel, des fournisseurs entrent dans la danse

C’est un cri de détresse que le collectif des fournisseurs de matériels médicaux vient de lancer à l’endroit du Chef de l’Etat pour demander le départ du Directeur de l’Hôpital Principal. Un cri de détresse qui vient confirmer ce que dénonçait le personnel soignant, resté six mois sans salaire et la série de décès au service de réanimation, faisant suite à la grève observée par le personnel soignant.

En fait, les fournisseurs font face à ce qu’ils appellent « une irresponsabilité flagrante de la direction de l’hôpital ». Cette irresponsabilité, dit-on, se traduit par sa posture d’immobilisme et d’inertie. Une situation qui a conduit à pointer du doigt les fournisseurs.

Or, depuis plus de trois ans, ces derniers n’ont pas été payés. Il s’y ajoute les actes de défiance de la direction générale et de l’agent comptable particulier (ACP) qui ont clairement indiqué qu’ils ne procéderaient à aucun paiement. Ce qui a conduit à un manque criard de matériels médicaux notamment les réactifs et les consommables.

À travers la note reçue, les fournisseurs affirment clairement que « cette pénurie pointée du doigt, est la suite logique de la position affichée par le directeur Mame Thierno Dieng ».

Une position à laquelle, les fournisseurs ont décidés d’opposer un bras de fer. En tout état de cause, on peut relever que l’hôpital Principal de Dakar n’a jamais vécu une situation aussi désastreuse et inquiétante que celle qu’elle traverse en ce moment. Quasiment, de sa création à nos jours, ses principaux dirigeants ont marqué positivement son évolution par des empreintes positives et honorifiques.

«Tout le contraire de Mame Thierno Dieng dont la poursuite d’intérêts personnels et les actes de défiances, semblent être confortés par des accointances et des soutiens en haut lieu, notamment dans les plus hautes sphères de l’Etat ». De solides soutiens dont il abuse, et qui est préjudiciables aux milliers de patients, au vu de la situation actuelle

