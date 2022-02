A y voir de plus près, il y a une dose de jalousie de la part de certains (surtout d’anciens joueurs) par rapport à Aliou CISSE. Au lieu de le soutenir dans sa noble mission, ils sont là à essayer de lui mettre des bâtons dans les roues avec parfois des propos incompréhensibles, intolérables et indignes venant d’eux. Quel est le manager sur terre qui ne veut pas réaliser d’exploits ?

Quand l’équipe gagne, tout le monde est euphorique et quand elle fait un match nul ou subit une défaite, là, les choix de l’entraîneur sont toujours critiqués. Pourtant, malgré tous les tirs groupés dont il a injustement été parfois victime, Aliou CISSE a tenu, il a cru en lui, en ses capacités, aux capacités des joueurs dont il fait appel pour le rayonnement de l’équipe nationale, notre équipe nationale. Aliou CISSE, tu es entré à jamais dans l’histoire du football africain vu les performances que tu as réalisées.

Tu as démontré par la même occasion que les entraîneurs locaux sont aussi valeureux que leurs homologues expatriés. Depuis que tu as pris les rênes du football sénégalais, l’équipe nationale s’est illustrée de fort belle manière grâce à ton abnégation, à ta persévérance et surtout à ta détermination à aller de l’avant en dépit de toutes les “tempêtes” et ” foudres” dont tu as eu à faire face, parfois seul.

En vrai lion, avec ton mental fort, tu as toujours été imperturbable en assumant aussi bien tes choix que tes positions en relation avec tes objectifs pour l’équipe nationale.

Parmi tes détracteurs, qui est prêt à relever le défi en égalant au moins tes performances?

A mes yeux, quelque soit le résultat final de cette finale, tu as déjà remporté la tienne.

ALIOU CISSE, Honneur à toi.

ALIOU CISSE, Respect à toi.

ALIOU CISSE, Merci pour services rendus !

Il ne nous reste que le trophée à brandir et pour cela, je n’ai aucun doute que Sadio Mané et ses coéquipiers, comme de vrais lions, rugiront exceptionnellement de toutes leurs forces ce dimanche 06 février 2022 pour hisser la Nation sénégalaise sur le sommet de la pyramide. Vive l’Equipe nationale du Sénégal.

Bravo à SADIO MANE.

Félicitations au Coach ALIOU CISSE.

Remerciements à toute la Nation pour l’engagement et l’accompagnement.