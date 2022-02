Espoir d’une nation, leader de son équipe et idole de tout une génération, Sadio Mané est en phase d’écrire une page importante de l’histoire du football Sénégalais. Finaliste de la CAN pour la deuxième fois de suite, Sadio Mané a l’immense défi de mener son équipe au sacre continental au soir du 06 février 2022 à Yaoundé.

À 29 ans, Sadio Mané est devenu un habitué des finales. Avec Liverpool où il évolue,

l’international sénégalais a disputé 5 finales dont deux en Ligue des champions, une

Super Coupe d’Europe, une en Community Shield et une en Coupe du monde des

clubs. À cela il faut ajouter avec le Sénégal la finale de CAN perdue en 2019 face à

l’Algérie et cette finale contre l’Égypte qui se jouera le dimanche 6 février prochain en

marge de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations Cameroun 2021.

L’enfant de Bambaly, une village dans le Sud du Sénégal, a une histoire particulière

avec les finales disputées deux fois de suite pour une même compétition. Si pour

certains joueurs c’est une succession de triomphe ou d’échec, pour Sadio Mané c’est

une histoire de revanche.

En 2018, le joueur de Liverpool s’était hissé pour la première fois de sa carrière

professionnelle en finale de Ligue des champions. C’était face à un grand d’Europe,

le Réal Madrid. Malheureusement Mané et son équipe ont été défaits par une équipe

du Real plus opportuniste et surtout réaliste devant les buts. Sadio était tout proche

de la Coupe aux grandes oreilles mais ce n’était pas un jour de sacre. Il faudra

reconquérir la Ligue des champions. Pour Liverpool et Mané, ce n’était que partie

remise.

En 2019, Liverpool est parvenu à retourner en finale de Ligue des champions. Ce qui

relève d’une véritable performance si l’on sait que cette compétition est

apparemment disputée par de grands clubs comme Barcelone, Manchester City,

Bayern Munich, PSG, Real entre autres. Pour l’édition 2019 de la Ligue des

champions, l’équipe de Sadio Mané a réussi cette fois-ci à triompher face à celle du

Tottenham, un autre club anglais qui avait créé l’exploit d’atteindre la finale de cette

rude compétition. Tout comme l’égyptien Mo Salah, Sadio Mané était l’un des grands

artisans du sacre de Liverpool qui trônait ainsi sur le toit du football européen en

2019.

À la suite de cette année, l’international sénégalais s’est retrouvé avec un beau

palmarès avec Liverpool en ayant gagné une Ligue des champions, une Coupe du

monde des clubs et une Supercoupe de l’UEFA et un titre de champion d’Angleterre

en 2020. Il a même remporté le ballon d’or africain en 2019 après avoir été deuxième

en 2018. Là aussi un joli succès, une revanche gagnée. Cependant malgré ce beau tableau de succès, le lion a toujours faim de triomphe et serait prêt à «échanger une Ligue des champions contre une Coupe d’Afrique des Nations», son «rêve le plus fou» disait-il sur France football en 2019, peu avant le début de la CAN qui s’était tenue en Égypte.

Lors de la CAN 2019, le Sénégal a réalisé un brillant parcours jusqu’en finale mais

fut malheureusement battu par l’équipe d’Algérie. Le rêve ne se réalisa pas pour Sadio Mané. Encore une finale perdue… Il faudra revenir à la reconquête car un lion

ne se lasse jamais de chasser. Sadio Mané encore plus soif de victoire pour son Sénégal court toujours derrière le sacre continental attendu par tout un peuple. En 2022, le Sénégal revient à la charge pour la CAN Cameroun 2021. Hissé une deuxième fois de suite à la finale de la CAN, Sadio Mané a une revanche entre les pieds pour mener le Sénégal à la victoire finale dimanche prochain.

Pour cette fois ci, le Sénégal peut avoir grand espoir, le lion n’a jusque-là pas échoué

deux fois de suite en finale dans une même compétition. Il l’a fait avec Liverpool en

Ligue des champions et pourrait le récidiver avec le Sénégal à la CAN. Qu’il en soit

ainsi alors…! c’est le pire que le Sénégal souhaite. Auteur de 3 buts et deux passes

décisives dans cette compétition, Sadio Mané porte l’espoir de tout un pays. Avec

ses coéquipiers, ils ont la lourde mission de mener enfin le Sénégal vers le sacre.

Pour cela il faudra battre l’Égypte de Mo Salah. Mané le peuple est derrière toi pour

que cette finale soit la bonne.

Salmane Al Farisi Sow