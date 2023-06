HLM : Baba Kana est décédé « suite à une blessure abdominale par arme à feu »

Une autopsie a été effectuée sur le corps du jeune Abdoulaye Kamara dont le corps sans vie a été trouvé sur la voie publique, informe le quotidien la Libération. C’est à la demande du commissaire de police des HLM et de la famille Camara, qu’une autopsie a été effectuée le mercredi 07 juin 2023 à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff en présence du médecin généraliste, chirurgien et le légiste mandaté par la famille.

En effet, l’autopsie révèle la cause du décès en ces termes : « plaie abdominale par arme à feu, avec un orifice d’entrée centimétrique circulaire avec collerette brulée large, située au ras du rebord costal gauche et 8cm de la ligne médiane, perforation de l’estomac du pancréas, de l’intestin grêle, une section partielle de l’aorte. Présence d’une balle, présence de plusieurs traces de contusion sur le tronc et les membres. Décès à la suite d’une blessure abdominale par arme à feu. »

Suite à l’autopsie le commissariat des HLM a dressé le certificat aux fins d’inhumation pour le parquet du procureur de la République pour visa.

Pour rappel, Abdoulaye Kamara a été tué suite aux violentes manifestations qui ont éclaté après la condamnation du leader de Pastef, Ousmane Sonko à 2 ans de prison assorti d’une amende de 600.000 pour dommages et intérêts pour corruption de la jeunesse dans l’affaire Sweet Beauté.