Handball – Préparation CAN : les Lionnes décrochent deux victoires en amical !

En stage en Tunisie pour les besoins de la Coupe d’Afrique des Nations, l’équipe nationale du Sénégal réussit de bonnes notes. Elle a remporté deux victoires en autant de sorties.

Les Lionnes dont l’effectif est de 16 joueuses sont actuellement à Hammamet. Dans un tournoi qui était initialement organise entre 4 équipes, le Sénégal n’aura finalement que deux adversaires. La Guinée aurait finalement désisté. Ainsi, Yacine Messaoudi et ses dames affronteront le pays hôte, la Tunisie en deux confrontations et l’Algérie pour compter finalement 3 matchs disputes à la fin du tournoi prévu le 6 mars.

Face à la Tunisie lors du premier duel, Hawa Ndiaye et ses coéquipières se sont imposées 23-21. A la mi-temps, le Sénégal menait 13-9. Notons que lors de cette rencontre, la gardienne numéro 1 des Lionnes Justicia Toubissa étant blessé a été remplacé par Fama Sall qui évolue dans le championnat sénégalais avec le club Disso, et Sokhna Sene de Golf Hand Club.

« C’est une victoire qui surfe sur nos dernières prestations lors du Mondial. Avec toujours les mêmes ingrédients : une défense solide, une utilisation du ballon en attaque, une bonne discipline. L’objectif est de bien rentrer dans cette préparation » a déclaré le coach suite à cette victoire.

Selon lui, le résultat importe peu face à l’Algérie. Il s’agira plus de donner du temps de jeu a toutes. Ainsi le Sénégal a largement battu son second adversaire (27-16), même si à la mi-temps, les deux équipes étaient à égalité. Il ne reste plus qu’une victoire face à la Tunisie ce vendredi pour réussir un carton plein pour leur premier stage en vue de la CAN.