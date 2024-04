Gymnastique : Championnats d’Afrique : (Maroc, 30 avril-7 mai) : Une Tanière à 2 novices et 2 rescapés sur Marrakech

Du 30 avril au 7 mai prochain, la ville marocaine de Marrakech va abriter les Championnats d’Afrique de gym artistique et masculine en juniors et seniors par équipes et en individuel. Et à cette occasion, la Tanière déplace 4 athlètes composés de 2 novices et 2 rescapés avec l’ambition de s’améliorer sur l’échelle continentale juste derrière les gymnastes de l’Afrique du Nord et ceux de l’Afrique du Sud.

Contrairement à l’édition de 2023 à Durban et qui était qualificative pour les Mondiaux, les Championnats d’Afrique prévus sous peu à Marrakech n’ont pas de prolongement immédiat. Ce qui rend à priori moins intense le niveau de compétition attendu dans cette contrée touristique du Royaume chérifien. De quoi pousser les Lions à nourrir des ambitions un peu plus élevées en tentant de tutoyer la crème continentale dominée par les Sud-Africains et les gymnastes de l’Afrique du Nord.

Et justement dans la sélection sénégalaise retenue pour Marrakech, les quatre athlètes ne sont pas logés à la même enseigne. En effet, si les deux Dakarois Mamadou Laye Fall et Mamadou Souléye Cissé ont déjà connu des tournois africains, tel n’est pas le cas pour les deux Thiessois à savoir Sadibou Goudiaby Sané et Serigne Fallou Mbacké Ndiaye appelés ainsi à découvrir sous peu les agrès continentaux.

L’équipe sénégalaise de gym artistique masculine et féminine à déplacer à Marrakech sera coachée par Souleymane Diatta. Le DTN, Kao Diaby, pour sa part, sera le chef de délégation.