C’est le branle bas de combat en Guinée oú les associations de presse et le syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG) dénoncent les agissements du gouvernement de transition qu’ils qualifient de “pratiques liberticides.”

“Les associations de presse et le syndicat indiquent que ces actes sont contraires à la charte de la transition et aux engagements du chef de l’Etat de protéger et de garantir la liberté de la presse,” rappellent les organisations de presse dans une déclaration lue par le Président Sékou Jamal Pendessa durant leur Assemblée Générale qui s’est tenue le lundi 4 décembre à la Maison de la presse à Conakry.

Brouillage des ondes, restriction de l’internet ont été le lot des médias pendant les semaines précédentes, causant des désagréments dans un secteur malmené par les charges du personnel. Pire: cela fait plus d’une semaine que la station FIM FM.

Prenant en considération la “menace d’extinction des médias privés à travers le brouillage illégal de plusieurs radios privées et le blocage des réseaux sociaux impactant le fonctionnement des médias“, les organisations signataires de la déclaration “dénoncent et condamnent ces pratiques liberticides.”

“Au regard de cette situation dramatique inédite, l’Assemblée Générale exige la levée immédiate et sans condition de ces restrictions,” ajoutent les signataires de ladite déclaration. Joignant l’acte à la parole, les associations de presse attendent entamer à partir du mercredi, 6 décembre 2023, un plan d’action visant à désigner de hautes personnalités comme “ennemies de la presse.”

Les personnalités visées par cette mesure sont: Dr. Bernard Goumou (Premier Ministre);

Djiba Diakité (PCA du Conseil national de régulation des télécommunications; postes et Ousmane Gaoul Diallo (Ministre des Posted, Télécommunication numérique); et de l’Économie; Mamady Doumbouya (Directeur Général de l’ARPT); Adama Condé (DGA de l’ARPT).

Selon le Président du SPPG, les organisations de presse ont également décider de porter l’affaire devant les juridictions compétentes en engageant des poursuites judiciaires contre l’ARTP. L’ autre chose, c’est que les organisations de presse comptent également “organiser des synergies des radios et télévisions privées.”

Un sit-in devant la Haute-Autorité de la Communication (HAC), une campagne numérique, une marche pacifique, le boycott des activités des organes de la transition font partie du plan d’action décliné par les signataires de la déclaration.

ABDOULIE JOHN

Correspondant à Banjul